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Ситуация на Украине 1 час назад
Жалоба защиты Вышинского отклонена: журналист останется под стражей до 16 февраля
Руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский останется под стражей до 16 февраля. Апелляционный суд в Херсоне отказал в удовлетворении жалобы его защиты на продление срока содержания под стражей. Как сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский, соответствующее решение суд принял на заседании 31 января.
Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. В офисе "РИА Новости-Украина", где он работал, были проведены обыски. Против журналиста было заведено уголовное дело по статье "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины, передает РИА Новости.
В Херсон Вышинского привезли 16 мая 2018 года, а 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд уже несколько раз вновь и вновь оставлял Вышинского за решеткой. Апелляционный суд неизменно подтверждал эти решения.
Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины 20 марта рассмотрит жалобу Вышинского на незаконность его задержания в мае 2018 года. Дело Вышинского в России считают политическим и требуют немедленного освобождения незаконно взятого под стражу журналиста.
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