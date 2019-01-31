Магнитогорск после трагедии: новые квартиры получили уже 23 семьи

В Магнитогорске уже 23 семьи из дома, поврежденного взрывом газа, приобрели новое жилье. В их числе родители 11-месячного Вани Фокина. Его удалось спасти, хотя он провел под обломками полтора дня. Мальчик — единственный пострадавший, кто до сих пор находится в больнице, но его уже перевели из реанимации в обычную палату.

Возвращения маленького Вани домой ждут не только в Магнитогорске — за судьбой семьи Фокиных следили миллионы людей по всему миру. Мама вместе с сыном сейчас готовится к выписке из московской клиники. В новой квартире к их приему уже все готово — двушка в центре с ремонтом и мебелью, рядом детский сад.

"Газовую плиту купил, осталось только холодильник купить и можно заезжать", — говорит Евгений Фокин.

Спасение Вани Фокина сразу назвали магнитогорским чудом. Из-под завалов его достали спустя сутки после страшного взрыва. Он прогремел рано утром 31 декабря, когда жильцы многоэтажки еще спали. Трагедия унесла жизни 39 людей. Большинство выживших спасатели нашли в первые часы после обрушения.

- Это была обычная смена. Поступил обычный звонок. Когда приехали на место, то сразу поняли, какая чудовищная авария произошла.

На месте трагедии магнитогорские пожарные были одними из первых. Азамат вспоминает, как из-под бетонных обломков пострадавшего пришлось доставать несколько часов — мешали угроза обрушения и сильные морозы. Теперь за судьбой спасенных следят по новостям.

"Это был для нас выдох, что все сделали, спасли всех, кого можно было", — вспоминает начальник караула Азамат Нушкаров.

"Бесследно это не пройдет, я думаю, люди должны сплотиться и думать не только о себе", — говорит старший пожарный Юрий Дегтярев.

У большинства жителей под завалами осталось все имущество и документы. Местные власти восстановили их за несколько дней, а людей расселили. Аренду временного жилья и работу риелторов оплатили из местного бюджета. Главная задача — предоставить новые квартиры людям, оставшимся без крыши над головой.

Проспект Карла Маркса, дом 164 — этот адресу знает теперь весь Магнитогорск, сюда до сих пор приносят живые цветы. Сейчас здесь работает строительная техника. Чтобы демонтировать разрушенные подъезды, нужно несколько месяцев. За это время эксперты должны определить, что делать с уцелевшей частью дома.

Владельцы 23 квартир уже выбрали себе новое жилье, готовятся к переезду. С остальными работают представители соцзащиты и риелторы. Главное условие — выполнить все пожелания пострадавших. На расселение из федерального и регионального бюджетов готовы потратить 900 миллионов рублей. Что делать с жильцами уцелевших восьми подъездов, многие из которых не хотят никуда переезжать, зависит от выводов строительной комиссии.

"Мы готовим все мероприятия, которые предшествуют строительству нового дома. Если будет принято окончательное решение, исходя из состояния дома, то мы готовы расселять всех", — сообщил мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Любовь Абрамовна недавно выписалась из больницы, вместе с дочкой и внуком пока живут в съемной квартире с видом на все еще родную многоэтажку. Сейчас риелторы только подыскивают им новую квартиру. Главное пожелание — не выше пятого этажа и обязательно с балконом. С районом Гавриловы уже определились: он может и дальше от центра Магнитогорска, зато дома новые.

Евгений Фокин в новую квартиру вселятся пока не хочет, ждет возвращение из Москвы супруги и сына. Первый день рождения маленького Вани надеется отпраздновать уже в Магнитогорске — в полном составе.