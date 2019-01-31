Маломощная боеголовка Трампа. Зачем США понадобилось новое оружие
В США началось производство новой ядерной боеголовки. Благодаря малой мощности она позволит наносить удары на небольшие расстояния. Уже скоро заряды должны поступить на вооружение. При этом даже американская элита неоднозначно относится к новинке.
Ядерная боеголовка, которую хотел Трамп, так американская пресса пишет о новом типе вооружений, который ВМС США получит уже в ближайшее время. Журналисты подчеркивают: у заряда W76-2 будет пониженная мощность.
"Малые мощности – это для того, чтобы на небольшое расстояние ее запустить, и она не навредила бы тем, кто использует этот заряд. Но ядерное оружие несет серьезные последствия на многие десятилетия. И здесь же различные факторы, в том числе направление ветра. Это огромное количество зон заражения", — считает первый заместитель председателя комитета ГД РФ по обороне Александр Шерин.
В Национальном управлении по ядерной безопасности США поясняют: мощность у W76-2 будет меньше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму. На Японию сбрасывались заряды с мощностью около 20 килотонн. Новый американский боеприпас будет иметь мощность 5-6 килотонн.
"Напомню, что на Хиросиму и Нагасаки были сброшены тоже маломощные бомбы. Тем не менее, они практически стерли с лица земли эти города. Нейтральным членам международного сообщества пора бы уже это понять и начать активно, на дипломатическом уровне, уровне международных организаций, противодействовать такой тенденции", — заявил сенатор Виктор Бондарев.
W76-2 станут боевой частью межконтинентальных баллистических ракет Trident, которые размещаются на подводных лодках.
"Понятно, что здесь расчет идет на региональный конфликт, то есть на межгосударственное столкновение, а не на конфликты низкой интенсивности, с которыми мы имеем дело сейчас или прежде, когда борьба ведется с мятежниками, партизанами, с террористами. Самое удобное, конечно, это применить против авианосной группировки противника", — говорит директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.
Новость о производстве нового типа вооружений пришла всего за несколько дней до момента, когда Вашингтон объявит о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Очередной раунд переговоров между российской и американской делегациями в Пекине провалился, и в Министерстве иностранных дел признают: несмотря на все предложения со стороны Москвы, спасти Договор уже вряд ли получится.
"Начинается следующая фаза, а именно фаза приостановки США своих обязательств в рамках Договора о РСМД. Произойдет это, видимо, в ближайшие выходные", – сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Как и в случае с Договором о РСМД, Москва в связи с появлением новой боеголовки выражает глубокую озабоченность за судьбу международной безопасности.
"Все, что идет в этой плоскости, тревожно для Европы, потому что Европа находится между Вашингтоном и Россией. Никто с Европой не советовался. И любое оружие массового уничтожения в 21 веке обладает такой колоссальной поражающей силой, что здесь тревожиться надо всем", — заявил председатель комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
На Капитолийском холме новость о производстве новой боеголовки вызвала неоднозначную реакцию. Конгрессмены настаивают: когда потенциальный противник получит сигнал о запуске такого типа оружия, он не сможет сразу определить его мощность, а значит, вполне может ответить так, как если бы была запущена большая боеголовка. Но, несмотря на эти опасения, Национальное управление по ядерной безопасности США заявило: ракеты с новыми боеголовками поступят на вооружение американских ВМС до конца 2019 финансового года. Их количество в ведомстве называть не стали.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Вышинский останется под стражей до 16 февраля
- У россиян появится кредитный рейтинг
- Российский истребитель изящно "отшил" самолет НАТО
- В Госдуме допускают "отключение" России от Интернета
- "Ай-Петри" Куинджи вернется в Третьяковку
Самое читаемое
-
День каннибала: первоклассника били с разрешения учительницы
- Пластический хирург сядет на 9 лет в тюрьму за секс под кокаином
- Травля в школе: учительница расцарапала лицо второкласснику из-за котлеты
- Фотограф Лошагин, убивший жену, хочет половину ее наследства
- Москвич бросил жену, узнав, что рожденные с помощью ЭКО дети не его
Вести.Экономика
-
Многоходовка ФРС, которая поможет Трампу пойти на второй срок
- Топ-10 крупнейших городов будущего
- США - Китай: переговоры. Стоит ли ждать прогресса?
- Эйфория рубля и EM. Что может испортить праздник на рынках?
- Топ-10 самых безопасных стран мира
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Минкомсвязи: Telegram осталось недолго
- Люди побоку. Бизнес сделал ставку на роботов и ИИ
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Vesta Sport стала самой дорогой "Ладой" (цена - больше 1 млн!)
- Репортаж с премьеры обновленного Mercedes-Benz V-Класса: ждем в России!
- Условия техосмотра предлагают сделать еще жестче
- Полисы ОСАГО могут подорожать еще на 10%
- Небольшой кроссовер Skoda Kamiq: первые изображения
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Секс полезен для здоровья. Но вот 5 вещей, которые этому мешают
- Новые средства от тараканов больше вредят хозяевам, чем тараканам
- 5 натуральных слабительных, которые отлично работают
- Можно ли справиться с простудой, если спать целый день
- Инструкция: как согреться, когда на улице очень холодно
Вести в 20.00
-
На Украине становится все веселее
- В пятницу Бурея вырвется на свободу
- Обыски в 11 городах: что нашли в квартирах клана Арашукова
Вести-Москва
-
Пистолет вместо билета: в столичном метро поймали зайца с оружием
- Аномальная оттепель в столице: предупреждения синоптиков сбываются
- Все еще летная погода: как в столичных аэропортах справляются с сюрпризами зимы
- Инцидент с пассажиркой автобуса: Мосгортранс начал проверку
- Мосгорнаследие поможет исправить результаты варварской реставрации
- "Гости из Неаполя" уже в Москве и готовы встретить зрителей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Москву идет опасное потепление
- Недетские игры: чем занимал свой досуг экс-замглавы Росгеологии
- Чиновник Минэкологии украсил кабинет чучелом краснокнижной совы
- Ограничение госпитализации в Москве опровергли
- Король Малайзии и "Мисс Москва" разводятся