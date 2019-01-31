В СИЗО отправлен еще один газовый руководитель Северного Кавказа

Басманный суд Москвы арестовал директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных водах Гузера Хашукаева, подозреваемого в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе.

Как передает ТАСС, такое решение приняла судья Елена Ленская, согласившись с доводами следствия о том, что на свободе подсудимый может скрыться от правосудия. Хашукаев арестован до 30 марта.

Ранее тот же суд принял аналогичное решение в отношении заместителя Хашукаева Николая Романова.

31 января Басманный суд рассмотрит ходатайства Следственного комитета России о заключении под стражу коллег арестованных — генерального директора "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, директора "Газпром газораспределение Ставрополь" Игоря Травинова и отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова — Рауля Арашукова.

Их подозревают в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

30 января Басманный суд Москвы отправил на два месяца в следственный изолятор 32-летнего Рауфа Арашукова — одного из самых молодых российских сенаторов. Он был арестован на рабочем месте по обвинению в организации убийства двух человек, участие в преступной группировке и давлении на свидетелей.

Всего же по делу семьи Арашуковых проходят уже пять человек, включая отца Рауфа Арашукова, Рауля Арашакова. По делу о хищении 30 миллиардов рублей проведено уже больше 40 обысков, в ходе которых находят все новые и новые факты.