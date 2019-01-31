Определить характер собеседника можно по одному слову

Испанские ученые провели эксперименты, в ходе которых выяснили, что для определения главных характера человека достаточно, чтобы он произнес одно слово. Исследователи провели два опыта, которые это подтвердили, сообщает Scientific Reports.

В ходе первого исследования авторы проекта попросили 279 человек прослушать приветствие от 64-х испаноязычных людей. После этого людей попросили по голосу дать характеристику каждому спикеру, указав, настолько тот агрессивен, привлекателен, дружелюбен, уверен в себе и влиятелен. Каждому параметру нужно было поставить оценку от 1 до 8.

Во втором эксперименте участвовали 305 испанцев – им дали послушать приветствия 64 шотландцев, говоривших по-английски.

Перед началом эксперимента ученые сами разделили спикеров по типам характеров, а затем проверили, совпали ли их оценки с тем, что написали участники проекта.

Удивительным образом, в значительной степени оценки ученых и участников эксперимента совпали. Оказалось, что для определения типа характера по слову даже не важно, на каком языке говорит человек.