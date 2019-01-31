Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых работникам "Макдоналдса"

Знаменитый канадский рэпер Дрейк зашел в "Макдоналдс" и оставил его работникам огромные чаевые. Музыканта заметил в кафе один из его поклонников, написавший об этом в "Твиттере".

"Только что увидел Дрейка в "Макдоналдсе". Безумие", — написал молодой человек.

Just saw Drake in McDonald’s... crazy. — AJ 🌹 (@imajnoel) 26 января 2019 г.

Автор поста добавил, что Дрейк был невероятно щедр. Вскоре сам музыкант опубликовал фото из закусочной, однако слова блогера об огромных чаевых не подтвердил.

Впрочем, при съемках клипа на песню "God's plan" Дрейк раздал миллион долларов случайным посетителям супермаркета, поэтому в том, что артист способен на широкий жест, мало кто сомневается.

Ранее сообщалось, что Билла Гейтса запечатлели стоявшим в очереди в закусочную.