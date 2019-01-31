Злоумышленники "заминировали" в Петербурге 16 школ

Эвакуации педагогов и школьников из-за анонимных электронных писем о "минировании" проходили в 16 школах Петербурга.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в городском комитете по образованию северной столицы.

Отмечается, что из-за угроз злоумышленников в учебных заведениях Красносельского, Центрального, Калининского, Выборгского и Пушкинского районах Петербурга 31 января школьники и учителя вынуждены были покидать классы. Позже занятия возобновились.

Похожая ситуация наблюдалась более года назад, когда осенью 2017 года телефонные террористы активно "минировали" различные объекты в 75 регионах России. В результате из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране было эвакуировано почти 2 миллиона человек. По оценкам Федеральной службы безопасности, ущерб от данных атак составил 150 миллионов рублей.