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31 января 201920:39 Александр Балицкий

Сберечь идентичность и единство: 10-летие интронизации патриарха Кирилла отметили в Кремле

Государство продолжит развивать созидательное партнерство с Русской православной церковью во всех значимых сферах, заявил Владимир Путин на торжественном собрании, посвященном 10-летию Поместного собора РПЦ и интронизации патриарха Кирилла. Чтобы отметить эту дату, в Россию съехались предстоятели и делегации поместных православных церквей.

Оставшаяся от советской эпохи мозаика с гербами союзных республик батюшек не смущала. В Большом Кремлевском дворце они ведь в самом сердце России. Священнослужители из каждого уголка большой страны, а еще предстоятели Антиохийской, Сербской, Чешской церквей, Православной церкви в Америке и делегации поместных церквей Грузии, Польши, Болгарии. Гости со всего мира приехали, чтобы поздравить предстоятеля Русской православной церкви Кирилла с 10-летием интронизации — возведения на патриаршее служение. С особенно проникновенными словами к патриарху обратился президент России.

"Мы признательны за постоянное внимание к нашим соотечественникам и поддержку зарубежных общин, за неустанные труды по укреплению доверия между странами и народами, по расширению гуманитарных контактов. Подчеркну, такое честное, безупречное служение, которое демонстрирует патриарх Кирилл, это пример истинной любви к отечеству и к нашему народу", — заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства говорил о той важной миссии, что несет Русская православная церковь и лично ее предстоятель — помощь, сострадание, поддержка. Когда церковь объединяет волонтеров, открывает приюты и гуманитарные центры — все то, что так важно для страны.

"Чтобы добиться новых рубежей, нам важно сберечь свою идентичность, наше единство и солидарность. А они строятся на тех ценностях, которые во все времена почитались и православием, и другими традиционными религиями России. Это милосердие, честность и справедливость, это забота о ближнем и семье, уважение к родителям и детям, и, конечно, любовь к родине. Забвение этих ценностей чревато самыми разрушительными последствиями: обезличиванием и деградацией человека, тем, что он может стать жертвой самых подлых и низменных манипуляций. Повторю, общий долг сработничества, ответственности государства, церкви, религиозных деятелей, общества в том, чтобы сохранить и укрепить нашу духовно-нравственную ценностную основу. Передать ее молодежи, будущим поколениям, чтобы не потерять себя в эпоху бурных глобальных изменений", — подчеркнул Владимир Путин.

О важности работы с молодым поколением говорил и сам патриарх. И хотя базовые принципы неизменны, церковь тоже идет в ногу со временем.

"Исполняя задачу проповеди истины о Боге и человеке, церковь призвана при этом находить подходящие формы и слова, чтобы доносить евангельскую весть до современников понятным и доступным для них языком. Речь, конечно, не идет о примитивизации, об упрощении православного учения в угоду клиповому мышлению и поверхностному всезнайству. Но все, что сегодня говорится от имени церкви внешнему миру, должно проверяться на актуальность и жизненность", — пояснил патриарх Кирилл.

Вот только серьезные испытания выпали сегодня и на долю самой церкви, когда в дела веры вмешивается политика и берет верх — как это произошло на Украине, где не без помощи извне трещина от религиозного раскола пролегла через всю страну.

"Спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. И именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, навязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине. Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей. Государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела. Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", — указал президент России Владимир Путин.

"Украинская православная церковь являет впечатляющий пример твердости в вере и внутреннего единства. Верю, что с непобедимой Божьей помощью она устоит в правде и свете перед лицом всех этих испытаний", — отметил предстоятель Русской православной церкви.

В это верят и священники Украинской православной церкви — те, что верны канонам, как и миллионы их прихожан. Вот митрополит Варфоломей из Ровно.

"Власть делает все возможное, чтобы нажать на нас, и чтобы переходили и все остальные прихожане. Мы боремся, мы надеемся, Господь поможет нам", — говорит Варфоломей, митрополит Ровенский и Острожский.

Эту трагедию на Украине остро переживают во всем православном мире.

"Наши верующие люди молятся за митрополита Ануфрия. Они молятся за всех архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата. Чтобы Господь вразумил руководителей Украины, чтобы они не проливали кровь", — рассказывает Владимир, митрополит Кишиневский и всея Молдовы.

Кроме иерархов православных церквей здесь собрались и представители Католической церкви, буддисты, иудеи, мусульмане. И все говорят о важности роли, которую играет вера, независимо от конфессии, и вкладе в это патриарха.

"Почти полжизни мы с ним вместе, и в советское время, и в перестроечные годы, и сейчас", — говорит Талгат Таджуддин, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России.

С 10-летием интронизации еще утром патриарха в его резиденции поздравил и глава правительства Дмитрий Медведев.

"Ваше Святейшество, позвольте поздравить вас с 10-летием интронизации. Пожелать вам здоровья и максимальных успехов. Очень многое сделано для утверждения авторитета нашей церкви, вообще Православной церкви и внутри страны, и за ее пределами", — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев.

И это сегодня подчеркивали все, кто был в Кремле. Через 10 лет, совершив более 2 тысяч богослужений и посетив десятки епархий в России и за рубежом, патриарх повторяет: в своем служении он опирается на помощь Божью, которая осуществляется молитвами миллионов верующих. В этом продолжение тысячелетней истории Русской православной церкви.

"Пусть ваши молитвы хранят Русскую православную церковь и наше отечество", — заключил президент России Владимир Путин.

По традиции день интронизации патриарха отмечается как большой праздник. 1 февраля во всех храмах Русской православной церкви пройдут торжественные богослужения.

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