Грабили инкассаторов и похищали картины: вынесен приговор главарю опасной банды

Суд в Нижегородской области приговорил к 9 годам колонии строгого режима главаря банды, которая занималась разбоем и похитила из музеев несколько картин известных художников, в том числе полотна Ивана Шишкина и Исаака Левитана.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Отмечается, что банда из шести человек, которая сформировалась в 2012 году, была ликвидирована в ноябре 2016 года на территории Дальнеконстантиновского района Нижегородской области после очередного разбойного нападения. После задержания у бандитов были изъяты автоматы, пистолеты, револьверы, пистолет-пулемет и боеприпасы к ним.

Участники преступной группы промышляли грабежами, вооруженными нападениями на банки, инкассаторов и коммерческие организации, а также похищали произведения искусств.

Доказано, что ущерб от деятельности банды превысил 80 миллионов рублей.