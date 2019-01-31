Вооруженный грабитель напал на салон сотовой связи в Москве

Мужчина, предположительно, вооруженный автоматом, ворвался в столичный салон сотовой связи. Инцидент произошел на улице Профсоюзной. Никто не пострадал, однако преступник украл из кассы 88 тысяч рублей, сообщает агентство ТАСС.