Бертенс вышла на Павлюченкову в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy

В Санкт-Петербурге завершился матч 1/8 финала теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy между представительницей Нидерландов Кики Бертенс, посеянной под вторым номером, и бельгийкой Исалин Бонавантюр. Победу в нем одержала голландская теннисистка.

Соперницы провели на корте чуть более одного часа. Бертенс обыграла Бонавантюр в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

В четвертьфинале голландка сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая ранее оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии.