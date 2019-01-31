Новые правила въезда большегрузов в Москву не повлияют на ассортимент магазинов
Власти Москвы провели селекторное совещание с руководителями крупных магазинов, обсуждались новые правила въезда большегрузных автомобилей в город. Ранее пресса писала, что ритейлеры якобы опасаются перебоев с поставками. Но, как уже объяснил Сергей Собянин, новые правила мало отличаются от старых, они лишь облегчают контроль за движением.
Виталий Бозовчук владелец трех фур, которые развозят продукты по столичным супермаркетам. Две машины имеют разовые пропуска для въезда в Москву, одна работает по годовому.
"Этот пропуск дает преимущество в том, что мы выезжаем в любое время суток", — говорит предприниматель Виталий Бозовчук.
Новые правила въезда грузовиков в столицу как раз и коснулись разовых пропусков. С 14 января оформить его можно на 5 суток не чаще двух раз в месяц. Срок рассмотрения заявки увеличился с 3 до 8 часов. Это должно отсечь недобросовестных перевозчиков и мошенников.
"Например, в какую-то школу или детский садик заявлялись на приезд более 4 тысяч фур для разгрузки. Это значит, что каждые две минуты должна разгружаться грузовая машина. Это абсолютно не соответствует действительности", — объясняет Сергей Андрейкин, первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Спекуляции на тему дефицита поставок продовольствия и товаров первой необходимости, как отметил мэр столицы, не имеют оснований. Говорить о том, что из-за новых правил въезда грузовиков опустеют столичные прилавки, не приходится.
"Практически все предприятия торговли пользуются либо собственным, либо привлеченным транспортом, у которого оформлены либо квартальные, либо годовые пропуска", — поясняет Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг Москвы.
"Внутренняя процедура работы федеральных сетей построена таким образом, чтобы исключить все риски, связанные с возможным дефицитом. И тут бояться нечего и никому", — заявляет Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли.
Сложности могут возникнуть лишь у перевозчиков так называемых сезонных товаров, считают эксперты в области логистики. Летом, скажем, это арбузы.
"Есть понятие высоких сезонов, когда транспортные средства отдельных грузовладельцев прибывают из других регионов в столицу, и у них нет этих годовых пропусков", — говорит Ольга Федоткина, исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики.
Но получить разовый пропуск можно и обратившись с электронной заявкой заранее. Что же касается ритейлеров, то их поставщики как возили продукты в столицу круглые сутки, так и продолжат это делать.
"Слышали, что этот вопрос сегодня активно обсуждается. В данный момент мы не испытываем трудностей с доставкой товара и не ожидаем перебоя поставок", — заверяет Денис Гуров, директор по логистике компании-ритейлера.
"Внесенные изменения призваны обеспечить удобство доставки товаров в магазины для потребителей, а также оптимизировать дорожную ситуацию в Москве с целью разгрузки транспортных узлов и магистралей города", — считает Ольга Сормина, директор по логистике компании-ритейлера.
Загруженность столичных дорог еще одна из причина новых правил и попытка упорядочить хаос, который творится на столичных магистралях по вине водителей большегрузов. В правительстве Москвы сегодня прошло совещание с участием крупных ритейлеров и несетевых магазинов по поводу новых правил. Столичные власти готовы и дальше вести диалог с бизнесом.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Вышинский останется под стражей до 16 февраля
- У россиян появится кредитный рейтинг
- Российский истребитель изящно "отшил" самолет НАТО
- В Госдуме допускают "отключение" России от Интернета
- "Ай-Петри" Куинджи вернется в Третьяковку
Самое читаемое
-
День каннибала: первоклассника били с разрешения учительницы
- Пластический хирург сядет на 9 лет в тюрьму за секс под кокаином
- Травля в школе: учительница расцарапала лицо второкласснику из-за котлеты
- Фотограф Лошагин, убивший жену, хочет половину ее наследства
- Москвич бросил жену, узнав, что рожденные с помощью ЭКО дети не его
Вести.Экономика
-
Многоходовка ФРС, которая поможет Трампу пойти на второй срок
- Топ-10 крупнейших городов будущего
- США - Китай: переговоры. Стоит ли ждать прогресса?
- Эйфория рубля и EM. Что может испортить праздник на рынках?
- Топ-10 самых безопасных стран мира
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Минкомсвязи: Telegram осталось недолго
- Люди побоку. Бизнес сделал ставку на роботов и ИИ
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Vesta Sport стала самой дорогой "Ладой" (цена - больше 1 млн!)
- Репортаж с премьеры обновленного Mercedes-Benz V-Класса: ждем в России!
- Условия техосмотра предлагают сделать еще жестче
- Полисы ОСАГО могут подорожать еще на 10%
- Небольшой кроссовер Skoda Kamiq: первые изображения
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Секс полезен для здоровья. Но вот 5 вещей, которые этому мешают
- Новые средства от тараканов больше вредят хозяевам, чем тараканам
- 5 натуральных слабительных, которые отлично работают
- Можно ли справиться с простудой, если спать целый день
- Инструкция: как согреться, когда на улице очень холодно
Вести в 20.00
-
На Украине становится все веселее
- В пятницу Бурея вырвется на свободу
- Обыски в 11 городах: что нашли в квартирах клана Арашукова
Вести-Москва
-
Пистолет вместо билета: в столичном метро поймали зайца с оружием
- Аномальная оттепель в столице: предупреждения синоптиков сбываются
- Все еще летная погода: как в столичных аэропортах справляются с сюрпризами зимы
- Инцидент с пассажиркой автобуса: Мосгортранс начал проверку
- Мосгорнаследие поможет исправить результаты варварской реставрации
- "Гости из Неаполя" уже в Москве и готовы встретить зрителей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Москву идет опасное потепление
- Недетские игры: чем занимал свой досуг экс-замглавы Росгеологии
- Чиновник Минэкологии украсил кабинет чучелом краснокнижной совы
- Ограничение госпитализации в Москве опровергли
- Король Малайзии и "Мисс Москва" разводятся