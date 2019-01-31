Новые правила въезда большегрузов в Москву не повлияют на ассортимент магазинов

Власти Москвы провели селекторное совещание с руководителями крупных магазинов, обсуждались новые правила въезда большегрузных автомобилей в город. Ранее пресса писала, что ритейлеры якобы опасаются перебоев с поставками. Но, как уже объяснил Сергей Собянин, новые правила мало отличаются от старых, они лишь облегчают контроль за движением.

Виталий Бозовчук владелец трех фур, которые развозят продукты по столичным супермаркетам. Две машины имеют разовые пропуска для въезда в Москву, одна работает по годовому.

"Этот пропуск дает преимущество в том, что мы выезжаем в любое время суток", — говорит предприниматель Виталий Бозовчук.

Новые правила въезда грузовиков в столицу как раз и коснулись разовых пропусков. С 14 января оформить его можно на 5 суток не чаще двух раз в месяц. Срок рассмотрения заявки увеличился с 3 до 8 часов. Это должно отсечь недобросовестных перевозчиков и мошенников.

"Например, в какую-то школу или детский садик заявлялись на приезд более 4 тысяч фур для разгрузки. Это значит, что каждые две минуты должна разгружаться грузовая машина. Это абсолютно не соответствует действительности", — объясняет Сергей Андрейкин, первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Спекуляции на тему дефицита поставок продовольствия и товаров первой необходимости, как отметил мэр столицы, не имеют оснований. Говорить о том, что из-за новых правил въезда грузовиков опустеют столичные прилавки, не приходится.

"Практически все предприятия торговли пользуются либо собственным, либо привлеченным транспортом, у которого оформлены либо квартальные, либо годовые пропуска", — поясняет Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг Москвы.

"Внутренняя процедура работы федеральных сетей построена таким образом, чтобы исключить все риски, связанные с возможным дефицитом. И тут бояться нечего и никому", — заявляет Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли.

Сложности могут возникнуть лишь у перевозчиков так называемых сезонных товаров, считают эксперты в области логистики. Летом, скажем, это арбузы.

"Есть понятие высоких сезонов, когда транспортные средства отдельных грузовладельцев прибывают из других регионов в столицу, и у них нет этих годовых пропусков", — говорит Ольга Федоткина, исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики.

Но получить разовый пропуск можно и обратившись с электронной заявкой заранее. Что же касается ритейлеров, то их поставщики как возили продукты в столицу круглые сутки, так и продолжат это делать.

"Слышали, что этот вопрос сегодня активно обсуждается. В данный момент мы не испытываем трудностей с доставкой товара и не ожидаем перебоя поставок", — заверяет Денис Гуров, директор по логистике компании-ритейлера.

"Внесенные изменения призваны обеспечить удобство доставки товаров в магазины для потребителей, а также оптимизировать дорожную ситуацию в Москве с целью разгрузки транспортных узлов и магистралей города", — считает Ольга Сормина, директор по логистике компании-ритейлера.

Загруженность столичных дорог еще одна из причина новых правил и попытка упорядочить хаос, который творится на столичных магистралях по вине водителей большегрузов. В правительстве Москвы сегодня прошло совещание с участием крупных ритейлеров и несетевых магазинов по поводу новых правил. Столичные власти готовы и дальше вести диалог с бизнесом.