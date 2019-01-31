Суд арестовал двоюродного брата сенатора Рауфа Арашукова

Басманный суд Москвы санкционировал арест генерального директора "Газпром межрегиональный Астрахань" и Руслана Арашукова, двоюродного брата ранее арестованного сенатора Рауфа Арашукова.

Как передает "Интерфакс", судья Елена Николаева приняла решение о том, что Руслан Арашуков, который обвиняется в участии в преступном сообществе и особо крупном мошенничестве, проведет следующие два месяца в следственном изоляторе.

Ранее тот же суд арестовал директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных водах Гузера Хашукаева и его заместителя Николая Романова.

30 января Басманный суд Москвы отправил на два месяца в следственный изолятор 32-летнего Рауфа Арашукова — одного из самых молодых российских сенаторов. Он был арестован на рабочем месте по обвинению в организации убийства двух человек, участие в преступной группировке и давлении на свидетелей.

Всего же по делу семьи Арашуковых проходят уже пять человек, включая отца Рауфа Арашукова, Рауля Арашакова. По делу о хищении 30 миллиардов рублей проведено уже больше 40 обысков, в ходе которых находят все новые и новые факты.