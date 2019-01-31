Волейболисты питерского "Зенита" победили словенскую "Любляну" в Лиге чемпионов

На домашней арене в Санкт-Петербурге местный волейбольный клуб "Зенит" одержал победу над словенской "Любляной" в рамках четвертого тура группового этапа мужской Лиги чемпионов. Россияне выиграли у соперника в трех партиях со счетом 25:19, 25:22, 25:19.

Напомним, что "Зенит" выступает в группе С вместе с "Любляной", немецким "Фридрихсхафеном" и французским "Шомоном". Питерские волейболисты после четырех туров возглавляют турнирную таблицу.

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Шомоном". Встреча состоится во Франции 13 февраля.