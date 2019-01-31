Арестован отец сенатора Рауфа Арашукова - Рауль

Басманный суд Москвы арестовал советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова — отца арестованного накануне сенатора Рауфа Арашукова.

Как передает РИА Новости, судья Елена Ленская приняла решение отправить подсудимого в следственный изолятор на два месяца.

59-летний подозреваемый был задержан в Санкт-Петербурге. В отличие от своего сына, который на заседании сидел без наручников за столом вместе с адвокатами, Арашуков-старший находился в клетке, но вел себя спокойно и сдержанно.

Его сын, 32-летний Рауф, сенатор от Карачаево-Черкесии был задержан 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации, после того как коллеги сняли с него парламентскую неприкосновенность. Он обвиняется в организации убийства двух человек, участии в банде и давлении на свидетеля. В тот же день Рауф Арашуков был арестован на два месяца.

Его отец подозревается в организации организованного преступного сообщества и участии в хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

Ранее по этому же делу был арестован двоюродный брат Рауфа Арашукова — Руслан.