Федор Емельяненко стал отцом в пятый раз

У знаменитого российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко в ночь с 30 на 31 января родилась дочка. Всего же у 42-летнего россиянина пятеро дочерей. Старшей из них сейчас 19 лет.

О рождении дочери сообщил "Спорт-экспресс". Дети у Емельяненко-старшего от разных браков. Напомним, что 26 января россиянин провел финальный поединок Гран-при Bellator с американцем Райаном Бейдером. Боец из России уступил сопернику в первом же раунде, оказавшись в нокдауне.

За свою карьеру Федор Емельяненко провел 44 боя. В них он одержал 38 побед и проиграл лишь шесть раз.