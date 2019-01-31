Трамп горд тем, что прервал отношения США с Ираном

Президент США Дональд Трамп считает, что он сделал "великое дело", осуществив вывод Вашингтона из иранской ядерной сделки.

Как передает "Интерфакс", об этом глава Белого дома сообщил журналистам, комментируя состоявшийся в 2018 году выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Трамп назвал иранскую сделку "ужасной" и подчеркнул, что эта страна продолжает представлять собой угрозу миру.

Данное заявление прозвучало на фоне объявления Франции, Германии и Великобритании о создании специального механизма для расчетов с Ираном, чтобы обойти американские санкции против Тегерана.

СВПД был одобрен США, Россией, Францией, Великобританией, Германией и Китаем, а также Ираном. Став американским президентом, Трамп сообщил мировой общественности о выходе США из иранской ядерной сделки и восстановил санкции в отношении нефтяного, банковского и иных секторов экономики Ирана.