КХЛ. Московское "Динамо" обыграло дома "Металлург"

В Континентальной хоккейной лиге завершились еще несколько матчей игрового дня регулярного чемпионата. В одном из них московское "Динамо" на своей площадке оказалось сильнее магнитогорского "Металлурга со счетом 4:2. Дубль в этой встрече оформил форвард бело-голубых Микс Индрашис.

Также в составе победителей отличились Дмитрий Кагарлицкий и Аслан Раисов. У гостей шайбы забросили Деннис Расмуссен и Иван Верещагин. В нынешнем сезоне динамовцы дважды уступили хоккеистам "Магнитки". На этот раз команде Владимира Крикунова удалось взять реванш.

В турнирной таблице Западной конференции москвичи занимают пятое место, набрав 65 баллов в 55 играх. "Металлург" идет четвертым на Востоке с 74 очками после 55 встреч.

В других играх дня московский ЦСКА дома победил казанский "Ак Барс" со счетом 5:4, а владивостокский "Адмирал" на выезде одолел минское "Динамо" по буллитам – 3:2.