"Химки" взяли верх над "Жальгирисом" в баскетбольной Евролиге

Подмосковные "Химки" обыграли литовский "Жальгирис" в рамках 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, прервав серию из трех поражений. Встреча, прошедшая на арене в Мытищах, завершилась со 74:64 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Химок" Джордан Мики. В его активе оказалось 20 баллов. У "Жальгириса" больше всех очков набрал Мариус Григонис – 15.

"Химки" располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Евролиги. "Жальгирис" занимает 11-е место. Лидирует в турнире турецкий "Фенербахче".