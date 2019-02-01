Статус Гуайдо: Евросоюз пока воздерживается от резких формулировок

За ситуацией в Каракасе пристально следят по всему миру. Европа не осталась в стороне — депутаты Европарламента проголосовали, как воспринимать венесуэльского оппозиционера Гуайдо, провозгласившего себя президентом. Пока остановились на формулировке "легитимный временный президент", хотя против этого выступило больше 100 депутатов.

А вот Евросоюз в целом пока от таких резких формулировок решил воздержаться: главы МИД, собравшиеся в Бухаресте, к единому мнению по поводу происходящего в Каракасе пока не пришли, передает телеканал "Россия 24".