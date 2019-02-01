Грипп шагает по России: методы борьбы с заболеванием

Заболеваемость россиян гриппом и ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 26,5 процента. Об этом сообщают в профильном НИИ Министерства здравоохранения. Самая сложная ситуация — на Северном Кавказе, меньше всего болеют жители Южного федерального округа. Подробнее о том, как в России борются с гриппом — корреспондент телеканала "Россия 24".

Грипп традиционно наступает. Рост заболеваемости зафиксирован уже в 23 регионах страны. Среди них Челябинская область, Алтайский край, Оренбургская область, Якутия. Более 3,5 тысячи заболевших в Кургане. С сегодняшнего дня Пермский край отправляет школьников на вынужденные каникулы. Еврейская автономная область тоже под карантином. В Екатеринбурге закрыты все учебные заведения — в городе за неделю зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания ОРВИ. По словам иммунологов, избегать скопления людей — единственно верное решение при эпидемии.

"Одни меры общественные. В офисах все зависит от работодателей. Надо всех отпускать домой, чтобы других не заразили. Если это школы, надо делать карантин хотя бы на неделю, пока не пройдет вспышка", — комментирует ситуацию терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

Как обезопасить школьников — вполне понятно. А вот со взрослыми врачам тяжелее — взрослые чаще занимаются самолечением. Они слишком заняты, чтобы сходить в больницу, и считают, что достаточно просто купить препарат в аптеке. В Сызрани такой подход к лечению для одной из пациенток закончился госпитализацией с пневмонией. Осложнения возникли потому, что женщина решила обойтись таблетками и не ходить к врачу. И таких историй сотни по всей стране. Сейчас, в сезон простуд, подходить к лечению любого недомогания нужно особенно внимательно. При любом из симптомов гриппа или простуды надо обращаться в больницу, говорят врачи, а не надеяться на лимоны, чеснок и аптечные препараты, выбранные самостоятельно.

"Если пациент заболел, не нужно заниматься самолечением. В нашей стране есть и зарубежные, и российские аналоги противовирусных препаратов, которые должны назначаться врачом сразу после контакта с заболевшим или в течение болезни", — объясняет заместитель директора по клинической работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Пока с одной стороны ведутся разумная профилактика и медицинская помощь, по другую сторону баррикад обитатели Интернета, среди которых и те, кто от прививок отговаривает, и любители программ об альтернативном лечении, и приверженцы народных методов. Аудитория этих деятелей исчисляется тысячами. С аргументами и последствиями публикаций, роликов и программ приходится потом бороться все тем же медикам в больницах. Как правило, когда пациент уже пришел с осложнениями.

"За счет того, что читают всякие блоги людей, имеющих отношение не к медицине, а к шоу-бизнесу или продаже каких-то БАДов. Моя работа малообъемная. Сколько человек я могу просветить за день – ну, десять. А у них аудитория — тысячи и тысячи людей", — отмечает аллерголог-иммунолог, педиатр Алексей Бессмертный.

А на просторах Интернета чего только нет: чудо-рецепты, ставящие на ноги за два часа, волшебные настои по бабушкиным заветам, заграничные лекарства и БАДы из Японии или Кореи, например, которые не продаются в аптеках. Все это, может, и хорошо, но только как профилактика и поддерживающие иммунитет средства. Заменить ими лечение нельзя, зато поднять настроение — легко. Интернет-предприниматели уже придумали специальные наборы от гриппа — чем, например, букет из чеснока не подарок заболевшей подруге.