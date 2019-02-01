Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
1 февраля 201900:10 Юлия Шустрая

Грипп шагает по России: методы борьбы с заболеванием

Заболеваемость россиян гриппом и ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 26,5 процента. Об этом сообщают в профильном НИИ Министерства здравоохранения. Самая сложная ситуация — на Северном Кавказе, меньше всего болеют жители Южного федерального округа. Подробнее о том, как в России борются с гриппом — корреспондент телеканала "Россия 24".

Грипп традиционно наступает. Рост заболеваемости зафиксирован уже в 23 регионах страны. Среди них Челябинская область, Алтайский край, Оренбургская область, Якутия. Более 3,5 тысячи заболевших в Кургане. С сегодняшнего дня Пермский край отправляет школьников на вынужденные каникулы. Еврейская автономная область тоже под карантином. В Екатеринбурге закрыты все учебные заведения — в городе за неделю зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания ОРВИ. По словам иммунологов, избегать скопления людей — единственно верное решение при эпидемии.

"Одни меры общественные. В офисах все зависит от работодателей. Надо всех отпускать домой, чтобы других не заразили. Если это школы, надо делать карантин хотя бы на неделю, пока не пройдет вспышка", — комментирует ситуацию терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

Как обезопасить школьников — вполне понятно. А вот со взрослыми врачам тяжелее — взрослые чаще занимаются самолечением. Они слишком заняты, чтобы сходить в больницу, и считают, что достаточно просто купить препарат в аптеке. В Сызрани такой подход к лечению для одной из пациенток закончился госпитализацией с пневмонией. Осложнения возникли потому, что женщина решила обойтись таблетками и не ходить к врачу. И таких историй сотни по всей стране. Сейчас, в сезон простуд, подходить к лечению любого недомогания нужно особенно внимательно. При любом из симптомов гриппа или простуды надо обращаться в больницу, говорят врачи, а не надеяться на лимоны, чеснок и аптечные препараты, выбранные самостоятельно.

"Если пациент заболел, не нужно заниматься самолечением. В нашей стране есть и зарубежные, и российские аналоги противовирусных препаратов, которые должны назначаться врачом сразу после контакта с заболевшим или в течение болезни", — объясняет заместитель директора по клинической работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Пока с одной стороны ведутся разумная профилактика и медицинская помощь, по другую сторону баррикад обитатели Интернета, среди которых и те, кто от прививок отговаривает, и любители программ об альтернативном лечении, и приверженцы народных методов. Аудитория этих деятелей исчисляется тысячами. С аргументами и последствиями публикаций, роликов и программ приходится потом бороться все тем же медикам в больницах. Как правило, когда пациент уже пришел с осложнениями.

"За счет того, что читают всякие блоги людей, имеющих отношение не к медицине, а к шоу-бизнесу или продаже каких-то БАДов. Моя работа малообъемная. Сколько человек я могу просветить за день – ну, десять. А у них аудитория — тысячи и тысячи людей", — отмечает аллерголог-иммунолог, педиатр Алексей Бессмертный.

А на просторах Интернета чего только нет: чудо-рецепты, ставящие на ноги за два часа, волшебные настои по бабушкиным заветам, заграничные лекарства и БАДы из Японии или Кореи, например, которые не продаются в аптеках. Все это, может, и хорошо, но только как профилактика и поддерживающие иммунитет средства. Заменить ими лечение нельзя, зато поднять настроение — легко. Интернет-предприниматели уже придумали специальные наборы от гриппа — чем, например, букет из чеснока не подарок заболевшей подруге.

Сейчас

06:57

В Екатеринбурге загорелся торговый центр "Карнавал"

04:03

Ассанж попросил о дополнительной защите

02:05

Пачки денег, слитки золота и оружие: об обысках по делу семьи Арашуковых

01:09

Президенту Мексики угрожают в связи с борьбой с кражами топлива

00:04

Грипп шагает по России: методы борьбы с заболеванием

23:36

В Балашихе загорелся ангар на площади 800 квадратных метров

22:25

Число погибших при взрыве в Мексике выросло до 120 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пачки денег, слитки золота и оружие: об обысках по делу семьи Арашуковых

Пачки денег, слитки золота и оружие: об обысках по делу семьи Арашуковых

4 часа назад
КНР надеется на успех торговых переговоров с США

КНР надеется на успех торговых переговоров с США

30 минут назад
В 17 городах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

В 17 городах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

51 минута назад
Пентагон: ИГИЛ может восстановиться на территории Сирии менее чем за год

Пентагон: ИГИЛ может восстановиться на территории Сирии менее чем за год

1 час назад
СМИ узнали о планах Каракаса продать ОАЭ 15 тонн золота

СМИ узнали о планах Каракаса продать ОАЭ 15 тонн золота

1 час назад
Сберечь идентичность и единство: 10-летие интронизации патриарха Кирилла отметили в Кремле

Сберечь идентичность и единство: 10-летие интронизации патриарха Кирилла отметили в Кремле

10 часов назад
Топ-10 крупнейших городов будущего

Топ-10 крупнейших городов будущего

21 час назад
Глобалисты не дадут пропасть Brexit даром

Глобалисты не дадут пропасть Brexit даром

7 часов назад
Мировые СМИ: Трамп начал прямую борьбу за власть в Венесуэле

Мировые СМИ: Трамп начал прямую борьбу за власть в Венесуэле

11 часов назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

25.01.2019 11:30
Федор Емельяненко стал отцом в пятый раз

Федор Емельяненко стал отцом в пятый раз

9 часов назад
Скандал с реставрацией станции "Сокольники": москвичи в шоке

Скандал с реставрацией станции "Сокольники": москвичи в шоке

9 часов назад
Новые правила въезда большегрузов в Москву не повлияют на ассортимент магазинов

Новые правила въезда большегрузов в Москву не повлияют на ассортимент магазинов

9 часов назад
Рубль всех удивил оптимизмом в январе, но февраль может все изменить

Рубль всех удивил оптимизмом в январе, но февраль может все изменить

13 часов назад
Зять опасается кровавой мести влюбленной в него тещи

Зять опасается кровавой мести влюбленной в него тещи

12 часов назад
Через две недели Горринг будет исключен из руководства "дочек" Росгеологии

Через две недели Горринг будет исключен из руководства "дочек" Росгеологии

15 часов назад
Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых работникам "Макдоналдса"

Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых работникам "Макдоналдса"

11 часов назад
Премьера обновленного Mercedes-Benz V-Класса: ждем в России!

Премьера обновленного Mercedes-Benz V-Класса: ждем в России!

13 часов назад
"Один в один": всё о новом сезоне

"Один в один": всё о новом сезоне

15 часов назад
Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

18 часов назад
Шайба Яковлева не спасла "Нью-Джерси" от поражения в матче с "Рейнджерс"

Шайба Яковлева не спасла "Нью-Джерси" от поражения в матче с "Рейнджерс"

1 час назад
ДТП с участием скорой в Чите: четыре человека пострадали

ДТП с участием скорой в Чите: четыре человека пострадали

1 час назад
США дезинформировали ОАЭ по поводу угрозы столкновения YahSat с российским спутником

США дезинформировали ОАЭ по поводу угрозы столкновения YahSat с российским спутником

2 часа назад
Ассанж попросил о дополнительной защите в посольстве Эквадора в Лондоне

Ассанж попросил о дополнительной защите в посольстве Эквадора в Лондоне

2 часа назад
В Японии самолет съехал с рулежной дорожки из-за выпавшего снега

В Японии самолет съехал с рулежной дорожки из-за выпавшего снега

3 часа назад
За неделю 23 летательных аппарата вели разведку у границ России

За неделю 23 летательных аппарата вели разведку у границ России

3 часа назад
Посол России в Венесуэле рассчитывает, что негативного сценария удастся избежать

Посол России в Венесуэле рассчитывает, что негативного сценария удастся избежать

4 часа назад
В ближайшем будущем Трамп намерен дважды встретиться с Си Цзиньпином

В ближайшем будущем Трамп намерен дважды встретиться с Си Цзиньпином

5 часов назад
Женская сборная России обыграла шведок на этапе Кубка мира по керлингу

Женская сборная России обыграла шведок на этапе Кубка мира по керлингу

5 часов назад
Прорыв плотины в Бразилии: погибших уже 110

Прорыв плотины в Бразилии: погибших уже 110

5 часов назад
Маркс: в США усиливаются антикапиталистические настроения

Маркс: в США усиливаются антикапиталистические настроения

6 часов назад
Статус Гуайдо: Евросоюз пока воздерживается от резких формулировок

Статус Гуайдо: Евросоюз пока воздерживается от резких формулировок

6 часов назад
Детектор лжи для народа и торт в виде руин Кремля: на Украине становится все веселей

Детектор лжи для народа и торт в виде руин Кремля: на Украине становится все веселей

9 часов назад
Российский истребитель изящно "отшил" самолет НАТО

Российский истребитель изящно "отшил" самолет НАТО

10 часов назад
Умерла актриса, снявшаяся в "Покровских воротах" и "Летят журавли"

Умерла актриса, снявшаяся в "Покровских воротах" и "Летят журавли"

10 часов назад
Магнитогорск после трагедии: новые квартиры получили уже 23 семьи

Магнитогорск после трагедии: новые квартиры получили уже 23 семьи

10 часов назад
Жалоба защиты Вышинского отклонена: журналист останется под стражей до 16 февраля

Жалоба защиты Вышинского отклонена: журналист останется под стражей до 16 февраля

11 часов назад
Московских экстрасенсов-мошенников подозревают в краже 10 миллионов рублей

Московских экстрасенсов-мошенников подозревают в краже 10 миллионов рублей

11 часов назад
Mail.Ru запустила аналог "Яндекс.Дзена"

Mail.Ru запустила аналог "Яндекс.Дзена"

12 часов назад
Барбра Стрейзанд ответила на письмо фаната спустя 47 лет (он оказался знаменитостью)

Барбра Стрейзанд ответила на письмо фаната спустя 47 лет (он оказался знаменитостью)

13 часов назад
Найден способ борьбы с необратимыми симптомами шизофрении

Найден способ борьбы с необратимыми симптомами шизофрении

16 часов назад
Галерея промышленной истории Петрозаводска: от ядер пушек до тракторов. Фотолента

Галерея промышленной истории Петрозаводска: от ядер пушек до тракторов. Фотолента

16 часов назад
Михаил Ножкин: "Я воевал с дерьмом, а не со страной"

Михаил Ножкин: "Я воевал с дерьмом, а не со страной"

16 часов назад
Kia все же выпустит новый внедорожник Mohave

Kia все же выпустит новый внедорожник Mohave

16 часов назад
Четыре санузла, камины и дворцовый стиль: что сдают в Москве за полмиллиона

Четыре санузла, камины и дворцовый стиль: что сдают в Москве за полмиллиона

18 часов назад
Уникальные находки рассказали, когда затвердело ядро Земли

Уникальные находки рассказали, когда затвердело ядро Земли

18 часов назад
Стоит ли беспокоиться за успех ремейка "Дамбо"

Стоит ли беспокоиться за успех ремейка "Дамбо"

20 часов назад
Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

30.01.2019 09:16