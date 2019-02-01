Шахматист Непомнящий поднялся на восьмое место в рейтинге FIDE

Международная шахматная федерация опубликовала обновленную версию рейтинга организации по итогам января. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает в нем восьмое место, поднявшись сразу на пять позиций. Он набрал 2771 очко.

В топ-20 рейтинга находятся еще четыре шахматиста из России. На девятом месте расположился Александр Грищук. Далее следуют Владимир Крамник, ранее объявивший об окончании карьеры (14-е место), Сергей Карякин (15-е) и Петр Свидлер (19-е).

Возглавляет рейтинг действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Вторым идет американец Фабиано Каруана. В тройке лучших также оказался китаец Дин Лижэнь.