1 февраля 201900:42
Футболист Кудряшов стал игроком турецкого "Истанбула"
Турецкий футбольный клуб "Истанбул" подписал контракт с игроком сборной России Федором Кудряшовым. Ранее 31-летний защитник досрочно расторг контракт с казанским "Рубином", за который он провел 38 матчей.
Пресс-служба турецкого клуба сообщила, что соглашение с российским футболистом рассчитано на полтора года. "Истанбул" занимает первое место в чемпионате страны, набрав 41 очко после 19 туров.
Teşekkürler @cengizunder 😉 pic.twitter.com/bFOBpQKwn8— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 31 января 2019 г.
Ранее появилась информация, что Кудряшов подпишет контракт с турецким "Фенербахче".
Сейчас
06:57
В Екатеринбурге загорелся торговый центр "Карнавал"
Картина дня
-
Вышинский останется под стражей до 16 февраля
- У россиян появится кредитный рейтинг
- Российский истребитель изящно "отшил" самолет НАТО
- В Госдуме допускают "отключение" России от Интернета
- "Ай-Петри" Куинджи вернется в Третьяковку
Самое читаемое
-
День каннибала: первоклассника били с разрешения учительницы
- Пластический хирург сядет на 9 лет в тюрьму за секс под кокаином
- Травля в школе: учительница расцарапала лицо второкласснику из-за котлеты
- Фотограф Лошагин, убивший жену, хочет половину ее наследства
- Москвич бросил жену, узнав, что рожденные с помощью ЭКО дети не его
Вести.Экономика
-
Многоходовка ФРС, которая поможет Трампу пойти на второй срок
- Топ-10 крупнейших городов будущего
- США - Китай: переговоры. Стоит ли ждать прогресса?
- Эйфория рубля и EM. Что может испортить праздник на рынках?
- Топ-10 самых безопасных стран мира
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Минкомсвязи: Telegram осталось недолго
- Люди побоку. Бизнес сделал ставку на роботов и ИИ
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Vesta Sport стала самой дорогой "Ладой" (цена - больше 1 млн!)
- Репортаж с премьеры обновленного Mercedes-Benz V-Класса: ждем в России!
- Условия техосмотра предлагают сделать еще жестче
- Полисы ОСАГО могут подорожать еще на 10%
- Небольшой кроссовер Skoda Kamiq: первые изображения
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Секс полезен для здоровья. Но вот 5 вещей, которые этому мешают
- Новые средства от тараканов больше вредят хозяевам, чем тараканам
- 5 натуральных слабительных, которые отлично работают
- Можно ли справиться с простудой, если спать целый день
- Инструкция: как согреться, когда на улице очень холодно
Вести в 20.00
-
На Украине становится все веселее
- В пятницу Бурея вырвется на свободу
- Обыски в 11 городах: что нашли в квартирах клана Арашукова
Вести-Москва
-
Пистолет вместо билета: в столичном метро поймали зайца с оружием
- Аномальная оттепель в столице: предупреждения синоптиков сбываются
- Все еще летная погода: как в столичных аэропортах справляются с сюрпризами зимы
- Инцидент с пассажиркой автобуса: Мосгортранс начал проверку
- Мосгорнаследие поможет исправить результаты варварской реставрации
- "Гости из Неаполя" уже в Москве и готовы встретить зрителей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
- Отцом Прохора Шаляпина может быть его дед
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
В Москву пришло опасное потепление
- Недетские игры: чем занимал свой досуг экс-замглавы Росгеологии
- Чиновник Минэкологии украсил кабинет чучелом краснокнижной совы
- Ограничение госпитализации в Москве опровергли
- Король Малайзии и "Мисс Москва" разводятся
Сегодня
КНР надеется на успех торговых переговоров с США
36 минут назад
Топ-10 крупнейших городов будущего
21 час назад
Глобалисты не дадут пропасть Brexit даром
7 часов назад
Мировые СМИ: Трамп начал прямую борьбу за власть в Венесуэле
11 часов назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций
25.01.2019 11:30
Федор Емельяненко стал отцом в пятый раз
9 часов назад
Зять опасается кровавой мести влюбленной в него тещи
13 часов назад
Премьера обновленного Mercedes-Benz V-Класса: ждем в России!
14 часов назад
"Один в один": всё о новом сезоне
15 часов назад
Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"
18 часов назад
Прорыв плотины в Бразилии: погибших уже 110
6 часов назад
Российский истребитель изящно "отшил" самолет НАТО
10 часов назад
Mail.Ru запустила аналог "Яндекс.Дзена"
12 часов назад
Найден способ борьбы с необратимыми симптомами шизофрении
16 часов назад
Михаил Ножкин: "Я воевал с дерьмом, а не со страной"
16 часов назад
Kia все же выпустит новый внедорожник Mohave
16 часов назад
Уникальные находки рассказали, когда затвердело ядро Земли
18 часов назад
Стоит ли беспокоиться за успех ремейка "Дамбо"
20 часов назад
Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020
30.01.2019 09:16