Президенту Мексики Обрадору угрожают в связи с борьбой с кражами топлива

Генеральная прокуратура Мексики начала расследование угроз, поступивших в адрес президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в связи с проводимой им борьбой с кражами топлива. Об этом сообщило издание Universal, ссылаясь на представителя президента Хесуса Рамиреса.

Утром в четверг, 31 января, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в штате Гуанахуато был найден автомобиль с фальшивым взрывным устройством и плакатом с угрозами в адрес президента Обрадора. По предварительным данным, плакат был подписан лидером картеля Санта Роса де Лима, который занимается воровством топлива в Мексике.

Как отметил Рамирес, в настоящее время власти страны изучают, насколько реальна угроза. Сам Обрадор сообщил, что не планирует усиление личной охраны. "Тому, кто борется за справедливость, нечего бояться", — подчеркнул президент.

Еще до вступления в должность Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещал, что откажется от обычных мер безопасности, положенных главе государства, и сдержал свое слово. Так, с декабря 2018 года в Мексике прекратил существование генеральный штаб президента, который отвечал за безопасность предыдущих глав страны. Обрадор летает обычными рейсовыми самолетами либо ездит на автомобиле. Пока он не был замечен в окружении многочисленной охраны, передает РИА Новости.

31 января во время поездки по штату Тласкала президент сфотографировался с ожидавшими его мексиканцами, пожал им руки и сел в обычную машину, которую сопровождали полицейские. Во время поездки по штатам, в которых зарегистрированы кражи топлива, президента Лопеса Обрадора охраняли военные.