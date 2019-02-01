Дмитрий Медведев приехал с визитом в Казахстан

Дмитрий Медведев приехал в Алма-Ату. Там 1 февраля пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. На встрече главы рассмотрят актуальные вопросы интеграции. Среди них — таможенное регулирование, а также обеспечение свободы движения внутри Евразийского союза товаров, услуг и рабочей силы.

Чуть позже премьер примет участие в форуме, посвященном инновационной экосистеме Евразии, сообщает телеканал "Россия 24".