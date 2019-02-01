"Реал" победил "Жирону" и вышел в полуфинал Кубка Испании

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Жирону" со счетом 3:1 в ответном матче четвертьфинального противостояния Кубка Испании и по сумме двух встреч пробился в полуфинал турнира. В составе "сливочных" дублем отметился Карим Бензема.

Гости вышли вперед на 27-й минуте матча, когда с передачи Даниэля Карвахаля французский форвард мадридцев Карим Бензема пробил вратаря хозяев поля Горку Ираисоса. Незадолго до перерыва он же увеличил преимущество "Реала". Во втором тайме соперники обменялись голами: Педро Порро отквитал один мяч, а Маркос Льоренте установил окончательный счет в матче.

Напомним, что в первой игре четвертьфинала "королевский клуб" в Мадриде также добился победы. Ранее в полуфинал Кубка Испании пробились "Барселона", "Валенсия" и "Бетис".