Возгорание на территории байк-клуба на западе Москвы ликвидировано

Пожарные ликвидировали возгорание на территории байк-клуба на западе Москвы. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Такие данные сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС Москвы.

Как уточняется, возгорание по адресу улица Нижние Мневники, дом №110 удалось ликвидировать в 1:49. По данным правоохранителей, загорелась одиноко стоящая металлическая нежилая постройка, расположенная на территории комплекса.

По информации экстренных служб, в результате пожара пострадал минимум один человек.

По адресу Нижние Мневники, дом №110 расположен клуб Sexton, созданный байкерским объединением "Ночные волки", сообщает ТАСС.