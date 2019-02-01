Футболисты "Лацио" по пенальти обыграли "Интер" в четвертьфинале Кубка Италии

Футболисты римского "Лацио" в четвертьфинале Кубка Италии встречались в гостях с миланским "Интером". Основное и дополнительное время завершилось вничью. Лишь в серии пенальти "бело-небесно-голубые" добились победы и вышли в полуфинал турнира.

В основное время командам забить не удалось. Зато в дополнительное время соперники обменялись голами: Чиро Иммобиле вывел "Лацио" вперед, а Мауро Икарди, реализовав пенальти, сравнял счет в игре – 1:1.

В серии послематчевых ударов точнее оказались гости (4:3). В полуфинале "Лацио" встретится с "Миланом". В другом матче за выход в финал сразятся "Фиорентина" и "Аталанта".