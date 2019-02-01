За неделю 23 летательных аппарата вели разведку у границ России

За неделю у границ России появлялись 23 иностранных разведывательных аппарата. Российские истребители четырежды поднимались в воздух, чтобы предотвратить нарушение границы, передает РИА Новости.

В Интернете появилось эффектное видео, как российский истребитель Су-27 оттесняет F-15, слишком близко подошедший к лайнеру, с борта которого велась съемка. Сообщается, что это был правительственный самолет.

Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.