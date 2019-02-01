В Японии самолет съехал с рулежной дорожки из-за выпавшего снега

Утром в пятницу, 1 февраля, в аэропорту Нарита (Токио, Япония) авиалайнер Boeing 787 японской компании Japan Airlines выкатился за пределы рулежной дорожки из-за снега, выпавшего ночью. О происшествии сообщил телеканал NHK.

Как уточняется, самолет прилетел в Токио из Нью-Дели. В результате ЧП никто из находившихся на борту 200 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пилот лайнера рассказал, что во время движения левая часть шасси попала на припорошенный снегом скользкий участок покрытия, и пилот не смог справиться с управлением.

После случившегося часть рулежных дорожек в аэропорту закрыли на час. Пассажиры были доставлены в терминал на автобусе, передает ТАСС. Спецтехника отбуксирует самолет на стоянку.