Ассанж попросил о дополнительной защите в посольстве Эквадора в Лондоне

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, который укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, обратился в Межамериканскую комиссию по правам человека с просьбой предоставить ему защитные меры в связи с существованием потенциальной угрозы. Об этом сообщает министерство иностранных дел Эквадора.

Как уточняется, Межамериканская комиссия по правам человека уведомила Эквадор о ходатайстве по поводу защитных мер, поданном адвокатами Джулиана Ассанжа, 29 января. В связи с этим комиссия запросила информацию относительно ситуации в посольстве, передает РИА Новости.

Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил политического убежища, опасаясь экстрадиции шведскими властями в США в связи со своей деятельностью в WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks в любой момент может покинуть посольство страны в Лондоне, если будут соблюдены его права.

Межамериканская комиссия по правам человека является органом Организации американских государств. В ее компетенцию входит рассмотрение жалоб касательно нарушения Американской конвенции о правах человека государствами, участвующими в конвенции. Комиссия может передавать эти жалобы в Межамериканский суд по правам человека.