ДТП с участием скорой в Чите: четыре человека пострадали

В центре Читы четыре человека получили травмы в результате столкновения трех автомобилей. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы управления МВД по Забайкальскому краю.

Как уточняется, на регулируемом перекрестке машина скорой помощи, передвигавшаяся с включенными проблесковыми маячками, столкнулась с автомобилем Nissan Gloria. После этого скорая продолжила движение и столкнулась с автомобилем Toyota Corolla Axio. В результате аварии пострадали четыре человека, передает ТАСС. Одного из пострадавших доставили в больницу.