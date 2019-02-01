Пентагон: ИГИЛ может восстановиться на территории Сирии менее чем за год

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) при отсутствии военного давления будет в состоянии восстановить территориальные завоевания в Сирийской Арабской Республике менее чем за год. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на доклад, подготовленный в Пентагоне.

Ежеквартальный документ о ходе операции "Непоколебимая решимость" составил офис генерального инспектора Пентагона на основании данных, полученных от американских военных, правительственных организаций США и из открытых источников. Ожидается, что доклад будет опубликован на следующей неделе, передает РИА Новости.

Согласно отчету, боевики "Исламского государства" стремятся к восстановлению халифата в физическом виде. В условиях вакуума власти в некоторых районах САР, а также отсутствия военного давления им может для этого понадобиться от 6 до 12 месяцев.

Вариант, при котором сирийские власти вступят в открытое противостояние с ИГИЛ, в случае если боевики не будут угрожать правительственной инфраструктуре, составители доклада рассматривают как маловероятный.

Соединенные Штаты Америки и их союзники проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГИЛ с 2014 года. Причем в САР они действуют без разрешения властей страны. В декабре 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил, что войска США будут выведены из Сирии в связи с победой над "Исламским государством".