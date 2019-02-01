В 17 городах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 17 городах России. По данным Научно-исследовательского института гриппа, заболеваемость резко выросла в отдельных возрастных группах, особенно среди школьников.

Чтобы не заболеть, нужно соблюдать меры предосторожности. Тем, кто не сделал вовремя прививку от гриппа, врачи советуют избегать мест, где много людей. Если это невозможно, лучше надеть маску. Необходимо позаботиться о своем иммунитете — употреблять больше цитрусовых, и несладких кисломолочных продуктов.

Чтобы избежать осложнений, при первых признаках недомогания необходимо обратиться к врачу. Самолечение при гриппе и ОРВИ опасно, напоминает телеканал "Россия 24".