Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
1 февраля 201906:08

В 17 городах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 17 городах России. По данным Научно-исследовательского института гриппа, заболеваемость резко выросла в отдельных возрастных группах, особенно среди школьников.

Чтобы не заболеть, нужно соблюдать меры предосторожности. Тем, кто не сделал вовремя прививку от гриппа, врачи советуют избегать мест, где много людей. Если это невозможно, лучше надеть маску. Необходимо позаботиться о своем иммунитете — употреблять больше цитрусовых, и несладких кисломолочных продуктов.

 

Чтобы избежать осложнений, при первых признаках недомогания необходимо обратиться к врачу. Самолечение при гриппе и ОРВИ опасно, напоминает телеканал "Россия 24".

Сейчас

06:57

В Екатеринбурге загорелся торговый центр "Карнавал"

04:03

Ассанж попросил о дополнительной защите

02:05

Пачки денег, слитки золота и оружие: об обысках по делу семьи Арашуковых

01:09

Президенту Мексики угрожают в связи с борьбой с кражами топлива

00:04

Грипп шагает по России: методы борьбы с заболеванием

23:36

В Балашихе загорелся ангар на площади 800 квадратных метров

22:25

Число погибших при взрыве в Мексике выросло до 120 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пачки денег, слитки золота и оружие: об обысках по делу семьи Арашуковых

Пачки денег, слитки золота и оружие: об обысках по делу семьи Арашуковых

4 часа назад
КНР надеется на успех торговых переговоров с США

КНР надеется на успех торговых переговоров с США

27 минут назад
В 17 городах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

В 17 городах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

48 минут назад
Пентагон: ИГИЛ может восстановиться на территории Сирии менее чем за год

Пентагон: ИГИЛ может восстановиться на территории Сирии менее чем за год

1 час назад
СМИ узнали о планах Каракаса продать ОАЭ 15 тонн золота

СМИ узнали о планах Каракаса продать ОАЭ 15 тонн золота

1 час назад
Сберечь идентичность и единство: 10-летие интронизации патриарха Кирилла отметили в Кремле

Сберечь идентичность и единство: 10-летие интронизации патриарха Кирилла отметили в Кремле

10 часов назад
Топ-10 крупнейших городов будущего

Топ-10 крупнейших городов будущего

21 час назад
Глобалисты не дадут пропасть Brexit даром

Глобалисты не дадут пропасть Brexit даром

7 часов назад
Мировые СМИ: Трамп начал прямую борьбу за власть в Венесуэле

Мировые СМИ: Трамп начал прямую борьбу за власть в Венесуэле

11 часов назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

25.01.2019 11:30
Федор Емельяненко стал отцом в пятый раз

Федор Емельяненко стал отцом в пятый раз

9 часов назад
Скандал с реставрацией станции "Сокольники": москвичи в шоке

Скандал с реставрацией станции "Сокольники": москвичи в шоке

9 часов назад
Новые правила въезда большегрузов в Москву не повлияют на ассортимент магазинов

Новые правила въезда большегрузов в Москву не повлияют на ассортимент магазинов

9 часов назад
Рубль всех удивил оптимизмом в январе, но февраль может все изменить

Рубль всех удивил оптимизмом в январе, но февраль может все изменить

13 часов назад
Зять опасается кровавой мести влюбленной в него тещи

Зять опасается кровавой мести влюбленной в него тещи

12 часов назад
Через две недели Горринг будет исключен из руководства "дочек" Росгеологии

Через две недели Горринг будет исключен из руководства "дочек" Росгеологии

15 часов назад
Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых работникам "Макдоналдса"

Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых работникам "Макдоналдса"

11 часов назад
Премьера обновленного Mercedes-Benz V-Класса: ждем в России!

Премьера обновленного Mercedes-Benz V-Класса: ждем в России!

13 часов назад
"Один в один": всё о новом сезоне

"Один в один": всё о новом сезоне

14 часов назад
Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

18 часов назад
Шайба Яковлева не спасла "Нью-Джерси" от поражения в матче с "Рейнджерс"

Шайба Яковлева не спасла "Нью-Джерси" от поражения в матче с "Рейнджерс"

1 час назад
ДТП с участием скорой в Чите: четыре человека пострадали

ДТП с участием скорой в Чите: четыре человека пострадали

1 час назад
США дезинформировали ОАЭ по поводу угрозы столкновения YahSat с российским спутником

США дезинформировали ОАЭ по поводу угрозы столкновения YahSat с российским спутником

2 часа назад
Ассанж попросил о дополнительной защите в посольстве Эквадора в Лондоне

Ассанж попросил о дополнительной защите в посольстве Эквадора в Лондоне

2 часа назад
В Японии самолет съехал с рулежной дорожки из-за выпавшего снега

В Японии самолет съехал с рулежной дорожки из-за выпавшего снега

3 часа назад
За неделю 23 летательных аппарата вели разведку у границ России

За неделю 23 летательных аппарата вели разведку у границ России

3 часа назад
Посол России в Венесуэле рассчитывает, что негативного сценария удастся избежать

Посол России в Венесуэле рассчитывает, что негативного сценария удастся избежать

4 часа назад
В ближайшем будущем Трамп намерен дважды встретиться с Си Цзиньпином

В ближайшем будущем Трамп намерен дважды встретиться с Си Цзиньпином

5 часов назад
Женская сборная России обыграла шведок на этапе Кубка мира по керлингу

Женская сборная России обыграла шведок на этапе Кубка мира по керлингу

5 часов назад
Прорыв плотины в Бразилии: погибших уже 110

Прорыв плотины в Бразилии: погибших уже 110

5 часов назад
Маркс: в США усиливаются антикапиталистические настроения

Маркс: в США усиливаются антикапиталистические настроения

6 часов назад
Статус Гуайдо: Евросоюз пока воздерживается от резких формулировок

Статус Гуайдо: Евросоюз пока воздерживается от резких формулировок

6 часов назад
Детектор лжи для народа и торт в виде руин Кремля: на Украине становится все веселей

Детектор лжи для народа и торт в виде руин Кремля: на Украине становится все веселей

9 часов назад
Российский истребитель изящно "отшил" самолет НАТО

Российский истребитель изящно "отшил" самолет НАТО

10 часов назад
Умерла актриса, снявшаяся в "Покровских воротах" и "Летят журавли"

Умерла актриса, снявшаяся в "Покровских воротах" и "Летят журавли"

10 часов назад
Магнитогорск после трагедии: новые квартиры получили уже 23 семьи

Магнитогорск после трагедии: новые квартиры получили уже 23 семьи

10 часов назад
Жалоба защиты Вышинского отклонена: журналист останется под стражей до 16 февраля

Жалоба защиты Вышинского отклонена: журналист останется под стражей до 16 февраля

11 часов назад
Московских экстрасенсов-мошенников подозревают в краже 10 миллионов рублей

Московских экстрасенсов-мошенников подозревают в краже 10 миллионов рублей

11 часов назад
Mail.Ru запустила аналог "Яндекс.Дзена"

Mail.Ru запустила аналог "Яндекс.Дзена"

12 часов назад
Барбра Стрейзанд ответила на письмо фаната спустя 47 лет (он оказался знаменитостью)

Барбра Стрейзанд ответила на письмо фаната спустя 47 лет (он оказался знаменитостью)

13 часов назад
Найден способ борьбы с необратимыми симптомами шизофрении

Найден способ борьбы с необратимыми симптомами шизофрении

16 часов назад
Галерея промышленной истории Петрозаводска: от ядер пушек до тракторов. Фотолента

Галерея промышленной истории Петрозаводска: от ядер пушек до тракторов. Фотолента

16 часов назад
Михаил Ножкин: "Я воевал с дерьмом, а не со страной"

Михаил Ножкин: "Я воевал с дерьмом, а не со страной"

16 часов назад
Kia все же выпустит новый внедорожник Mohave

Kia все же выпустит новый внедорожник Mohave

16 часов назад
Четыре санузла, камины и дворцовый стиль: что сдают в Москве за полмиллиона

Четыре санузла, камины и дворцовый стиль: что сдают в Москве за полмиллиона

18 часов назад
Уникальные находки рассказали, когда затвердело ядро Земли

Уникальные находки рассказали, когда затвердело ядро Земли

18 часов назад
Стоит ли беспокоиться за успех ремейка "Дамбо"

Стоит ли беспокоиться за успех ремейка "Дамбо"

20 часов назад
Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

30.01.2019 09:16