Греция и Италия не признают Хуана Гуайдо "временным президентом"

Сотни жителей Афин вышли на улицы города, чтобы поддержать действующую власть Венесуэлы. В основном это представители Единой демократической левой партии. В руках у них были плакаты с лозунгами в поддержку Николаса Мадуро. В этом же ключе манифестанты выступали против политики Вашингтона, который, по их мнению, способствует политическому кризису в Боливарианской республике.

Италия не признает Хуана Гуайдо "временным президентом". Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Манлио Ди Стефано.

Он рассказал, что считает невозможным вмешательство в дела других государств. По его словам, третьи лица не могут определять чью-либо внутреннюю политику. В качестве негативного примера Стефано привел Ливию, передает телеканал "Россия 24".