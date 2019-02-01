В Саратове удалось расчистить дороги, но снег продолжает идти

Военная техника расчистила более 140 километров дорог в Саратовской области от снега, восстановив транспортную доступность ко всем населенным пунктам. В некоторые села дорогу пришлось в буквальном смысле пробивать с помощью тяжелого бульдозера. Чтобы избавиться от сугробов, из Саратовской области уже вывезли несколько десятков тысяч кубометров снега. 1 февраля планируется полностью восстановить работу общественного транспорта в регионе.

Однако, по прогнозам синоптиков, небольшие осадки в Саратовской области в ближайшие дни все же продолжится. Городские власти уже объявили конкурс на закупку дополнительных единиц техники для уборки снега.