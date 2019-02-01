Шайба Яковлева не спасла "Нью-Джерси" от поражения в матче с "Рейнджерс"

Матчем между "Нью-Джерси Дэвилз" и "Нью-Йорк Рейнджерс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Дьяволы" на своей площадке уступили гостям со счетом 3:4. У хозяев льда одну из шайб забросил российский защитник Егор Яковлев.

Это второй гол россиянина в нынешнем сезоне. Также у проигравших отличились Нико Хишир и Маркус Юханссон. В составе победителей хет-трик оформил Мика Зибанежад. Еще одна шайба оказалась на счету Криса Крайдера. Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич отметился голевой передачей.

В другой встрече дня "Филадельфия Флайерз" на выезде взяла верх над "Бостон Брюинз" в овертайме – 3:2.