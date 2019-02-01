Защита Рауля Арашукова планирует обжаловать его арест

Басманный суд Москвы арестовал Рауля Арашукова на два месяца. На этой мере пресечения настаивало следствие.

Арашукова обвиняют в создании преступной группировки и хищении газа на сумму около 30 миллиардов рублей. Он вины не признает и будет обжаловать содержание под стражей. Об этом заявил его адвокат. Жалобу на арест защита намерена подать уже сегодня, 1 февраля, передает телеканал "Россия 24".

Ранее суд поместил под стражу сына Рауля — сенатора Рауфа Арашукова. Его обвиняют в убийстве, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля. Также по делу арестованы еще три человека — в их числе двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков.