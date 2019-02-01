Гол и пас Панарина не помогли "Коламбусу" одолеть "Виннипег"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Последними на лед вышли хоккеисты "Виннипег Джетс" и "Коламбус Блю Джекетс". "Истребители" дома взяли верх над "пиджаками" со счетом 4:3, вырвав победу в самой концовке встречи.

Российский форвард гостей Артем Панарин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 20-й в нынешнем сезоне, а также голевой передачей. Теперь в активе россиянина стало 57 (20+37) очков после 48 игр.

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил в матче с "Виннипегом" 22 броска по своим воротам из 26.