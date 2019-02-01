Военные пробились сквозь оползень: Бурея снова потекла по своему руслу

Военные пробили первую протоку в оползне, сошедшем в реку Бурею. Они взорвали остававшуюся перемычку, которая преграждала путь воде, и поток хлынул вниз по руслу. Съемочная группа телеканала "Россия 24" запечатлела уникальные кадры взрыва оползня.

Военные успели завершить работы с первым каналом точно в срок. Впереди — сооружение второй протоки.

Оползень объемом более чем в 24 миллиона кубометров сошел в Бурею в декабре. Грунт и обломки скал перегородили русло. Окрестные поселки оказались под угрозой затопления. Ученые называют оползень крупнейшим за последние годы.