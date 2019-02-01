Бокс. Геннадию Головкину предложили контракт на 45 млн долларов

Казахстанский боксер с русскими корнями, экс-чемпион мира среди профессионалов в среднем весе Геннадий Головкин в самое ближайшее время может подписать контракт на два боя, за который ему обещаны 45 млн долларов. Крупное финансовое предложение сделал стриминговый сервис DAZN.

При этом, как сообщает влиятельное в мире бокса издание Ring, Головкин и его менеджерская команда не только провели переговоры с руководством DAZN, но и вчерне определили возможных соперников казахстанца. Первым поединком Геннадия может стать встреча с чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO) Деметриусом Андраде и встреча может пройти уже в мае или июне.

Второй бой предположительно состоится с победителем майского матча Сауль Альварес – Дэниэл Джейкобс. Как уже сообщали Вести.Ru, минувшей осенью Головкин проиграл Альваресу во втором их поединке и потерял титулы чемпиона. По сведениям Ring, у боксера из Казахстана есть еще одно коммерческое предложение на сумму с восемью нулями от компании PBC, которая транслирует бои на FOX и Showtime.