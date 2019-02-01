Глава UFC Уайт анонсировал два супербоя с участием Хабиба и Коннора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о своих планах и предстоящих боях. Кроме того, он анонсировал два супербоя с участием чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Коннора Макгрегора.

По словам Уайта, ближайший бой Макгрегор проведет против Дональда Серроне. Оба соперника бросали друг другу вызов.

Нурмагомедов же после отбытия девятимесячной дисквалификации, по словам Уайта, должен будет встретиться с Тони Фергюсон

"Реванш Хабиб – Конор? Я не хочу говорить никогда, но он пройдет не сейчас, – сказал Уайт, которого цитирует Sports.ru. — Нурмагомедов отстранен. Думаю, Хабиб должен подраться с Фергюсоном, а Конор с Серроне. Если они оба победят, тогда мы сделаем реванш".