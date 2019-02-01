Мик Шумахер: я всегда хотел пойти по стопам своего отца

Немецкий автогонщик Мик Шумахер, сын знаменитого пилота, семикратного чемпионат мира в классе "Формула-1" Михаэля Шумахера, признался в интервью, что с детства хотел стать гонщиком. Ныне молодой немец выступает в предваряющей "Королевские гонки" серии "Формула-2".

"Гонки и картинг – это было обычным делом в нашей семье, я всегда любил гоняться на картах с отцом, — цитирует Шумахера-младшего издание Racefans.Net. – Это было огромным удовольствием, и я помню, как однажды он спросил меня, будет ли это моим хобби или я хочу заняться этим профессионально. Я сразу же ответил, что хочу стать гонщиком. Я никогда не хотел другого".

"Конечно, я счастлив быть сыном величайшего пилота "Формулы-1" всех времен. И, хотя иногда это может быть немного сложно, что есть, то есть. В этом есть как плюсы, так и минусы. Поддержка, которую я получаю от людей со всего мира, не может быть минусом, и я благодарен за это", — сказал Мик Шумахер.