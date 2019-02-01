СК расследует убийство россиянина в украинской колонии

28 декабря 2018 года в город Северодвинск Архангельской области с территории Украины доставлено тело 45-летнего гражданина России Валерия Иванова. Следователями СКР установлено, что смерть Иванова наступила 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии №40, расположенной в городе Дрогобыч Львовской области.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что смерть мужчины наступила в результате многочисленных травм.

По данным следствия, смерть Иванова носит криминальный характер. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" УК РФ.

Следователи СКР проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.