Бельгийский форвард "Челси" Батшуайи отправился в аренду в "Кристал Пэлас"

Бельгийский нападающий английского футбольного клуба "Челси" Миши Батшуайи на правах аренды перешел в другую команду из Лондона "Кристал Пэлас". Срок соглашения рассчитан до конца сезона, а в условиях контракта не прописана опция выкупа.

Первую половину нынешнего сезона форвард провел в чемпионате Испании, играя за "Валенсию". В 15 матчах турнира он забил один мяч.

Ранее сообщалось, что в услугах Батшуайи были заинтересованы "Тоттенхэм" и "Монако".