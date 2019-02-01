В Москве под тяжестью снега рухнул огромный навес над входом в институт

В Москве рухнул навес над центральным входом в институт "Гидропроект". 27-этажное здание находится на Волоколамском шоссе. По предварительным данным, огромная металлическая конструкция не выдержала веса заледеневшего снега, передает телеканал "Россия 24".

Обрушился навес минувшей ночью, и только поэтому никто не пострадал. Еще накануне вечером коммунальщики сбивали с крыши снег и ощутили, что козырек шатается. Для безопасности людей навес на всякий случай огородили. По оценке специалистов, на разбор обломков уйдут как минимум сутки.