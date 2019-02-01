Директора сельского ДК обвинили в гибели ребенка в канализационной яме

Директора дома культуры поселка Волот в Новгородской области задержали по обвинению в халатности, жертвой которой стал восьмилетний мальчик — ребенок провалился в канализационную яму и утонул, сообщает СКР. Место происшествия сняли на видео.

ЧП произошло днем 28 января: мальчик вышел из школы и отправился домой, к родителям так и не попал. После поисков его тело тем же вечером нашли в автономной канализации при доме культуры. На кадрах видно, как следователи баграми достают из заполненной септиком ямы вещи утонувшего ребенка.

Следователи установили, что яма была накрыта тонким листом проржавевшего металла, который не выдержал веса восьмилетнего школьника. Обвинение в халатности было предъявлено директору учреждения, которая заняла свою должность в минувшем мае.

Погибший Вова был старшим из пяти детей, которых воспитывают его родители.