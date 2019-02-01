Осуждены игиловцы, планировавшие теракты в Москве и области

Планировавшие серию терактов в Москве боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) осуждены на сроки от 14 до 19 лет колонии строгого режима, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области, следствием был установлен участник ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Бабаев, создавший преступную группу и привлекший в нее еще четверых злоумышленников. Осужденные планировали серию терактов в столице. Также они готовили серию нападений на бизнесменов и полицейских с целью похищения денег и оружия.