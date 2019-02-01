На перевал Дятлова отправят прокуроров

Генпрокуратура исключает криминальную версию загадочной гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году, об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает "Интерфакс".

Он рассказал, что из 75 версий прокуроры собираются проверить три как наиболее вероятные. "Все они так или иначе связаны с природными явлениями", — пояснил Куренной, добавив, что это могла быть лавина или ураган.

Никаких доказательств, даже косвенных, в пользу того, что туристы погибли из-за криминала, нет, подчеркнул он.



В марте на место трагедии вылетит группа прокуроров. Они установят точное местоположение палатки, уклон горы, глубину снега и другие детали. Часть экспертиз проведут на месте. Финальная медицинская экспертиза, по словам Куренного, окончательно установит причины появления на телах туристов повреждений.