КХЛ назвала лучших игроков января

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков регулярного чемпионата, которые проявили себя в январе.

Лучшим вратарем признан голкипер ярославского "Локомотива" Илья Коновалов, который в январе провел за "Локомотив" девять матчей и в пяти из них отстоял "на ноль", а его безголевой отрезок составил 157 минут 37 секунд.

Среди защитников больше всех себя проявил игрок астанинского "Барыса" Виктор Сведберг, который одержал с командой семь побед в 12 матчах, набрав в них 5 очков при показателе полезности "+8".

Лучшим нападающим января стал форвард санкт-петербургского СКА Никита Гусев, который за месяц забросил 2 шайбы и записал на свой счет 17 результативных передач, показав лучший результат месяца. Он возглавляет список бомбардиров КХЛ с 71 (14+57) очком.

Среди новичков в январе выделился нападающий рижского "Динамо" Мартиньш Дзиеркалс, который набрал 6 (3+3) очков в 12 матчах.