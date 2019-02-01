КХЛ назвала лучших игроков января
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков регулярного чемпионата, которые проявили себя в январе.
Лучшим вратарем признан голкипер ярославского "Локомотива" Илья Коновалов, который в январе провел за "Локомотив" девять матчей и в пяти из них отстоял "на ноль", а его безголевой отрезок составил 157 минут 37 секунд.
Среди защитников больше всех себя проявил игрок астанинского "Барыса" Виктор Сведберг, который одержал с командой семь побед в 12 матчах, набрав в них 5 очков при показателе полезности "+8".
Лучшим нападающим января стал форвард санкт-петербургского СКА Никита Гусев, который за месяц забросил 2 шайбы и записал на свой счет 17 результативных передач, показав лучший результат месяца. Он возглавляет список бомбардиров КХЛ с 71 (14+57) очком.
Среди новичков в январе выделился нападающий рижского "Динамо" Мартиньш Дзиеркалс, который набрал 6 (3+3) очков в 12 матчах.
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